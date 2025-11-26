Diário da Melek- Dia 21

Hoje a mamãe Sule me levou no trabalho dela. Eu tava com sono e dormi no sofá.

Quando voltamos pra casa, ela dormiu e eu peguei o telefone escondido pra ligar pra mamãe Zeynep. Fiquei tão feliz de ouvir a voz dela! Mas a mamãe Sule viu e ficou muito brava. Ela até me levou na delegacia pra denunciar a mamãe.

‌



Lá, eu chamei ela de mamãe e falei que tava com fome. Aí ela desistiu e a gente voltou pra casa. Agora eu tô tentando agradar ela pra ela não denunciar a minha mamãe de verdade.