Diário da Melek- Dia 22

Hoje eu tentei ser boazinha com a Sule pra ela não denunciar a mamãe Zeynep.

Ela me levou pro bar e me deixou no armário. Eu ouvi o policial perguntando de mim. Fiquei com medo. Quando o dono do bar me achou, ficou muito bravo e expulsou a gente. Aí o Cengiz ficou furioso e bateu nela. Eu chorei muito.

Mais tarde o Cengiz me levou pra ver a Zeynep. Eu fiquei feliz por dentro, mas fingi que não. Ela me deu uma estrelinha e meu suco preferido de pêssego, mas eu disfarcei...é que eu não quero que nada de ruim aconteça com ela.