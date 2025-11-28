Diário da Melek- Dia 23

Hoje o policial foi lá em casa com uma psicóloga. Ela fez umas perguntas, mas eu fiquei com muito medo e não consegui falar nada.

A mamãe Sule ficou perguntando um monte de coisa depois e ficou muito brava quando achou meu nome escrito como Turna com o sobrenome da mamãe Zeynep no meu caderninho. Aí eu tive que dizer que a Turna não existe, só pra ela parar de chorar e gritar comigo.

Depois, eu colei a estrelinha que a mamãe Zeynep me deu lá no cantinho da parede, bem escondidinha, pra ninguém, achar. Tô com tanta saudade dela...