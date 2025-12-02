Diário da Melek- Dia 24

Hoje a Sule ligou pra Zeynep pra perguntar de mim, mas a mamãe não contou que eu tava aqui. Ainda bem...eu fiquei com medo dela descobrir.

Eu pedi pra ir na casa da senhora Pateta porque queria muito a sopinha dela. No caminho, eu fiquei assustada com os barulhos dos carros. Até em casa eu assustei quando o garfo caiu no chão, mas a mamãe me acalmou.

Depois a tia Duru chegou e me deu uma tartaruguinha linda de presente! A gente colocou o nome de Bolota. E, antes de dormir, eu e a mamãe ficamos olhando nossas estrelinhas brilhando.