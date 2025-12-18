Diário da Melek- Dia 36

Hoje eu tive que me despedir da mamãe e voltar pro abrigo. Foi muito difícil! Antes de ir embora da casa da senhora Pateta, eu tirei uma foto com elas, a vovó Cahide e as minhas duas titias.

A mamãe explicou que a gente pode chorar de felicidade também, e não só quando estamos tristes. E me deu uma cartinha contando que a senhora Pateta é mãe dela. Eu adorei!

Mas depois o dia ficou triste... a Sule e o Cengiz me levaram do abrigo. e me obrigaram a chamar ele de papai. Eu não queria... fiquei com muito medo e saudade da mãe.