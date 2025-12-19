Diário da Melek- Dia 37

Hoje a Sule me levou pra casa nova e disse que a gente vai ser muito feliz, mas eu não acredito. O Cengiz quase me bateu porque eu bati a porta sem querer. Ele me fez lavar o carro dele. Eu fiquei toda molhada e com frio.

Depois ela fez um bolo, mas ele chegou muito bravo, gritou bem alto e jogou o bolo no chão. Eu corri pro quarto, mas acho que ela ficou machucada. Fiquei triste.

‌



A Sule também ficou brava depois porque eu falei da senhora Pateta. Aí ela armou um plano pra mamãe Zeynep me buscar, mas ela não foi e eu fiquei sozinha na rua com muito frio.