Diário da Melek- Dia 4

Diário da Melek

Hoje eu conheci as irmãs da mamãe. A Duru é muito legal e a Gamze é um pouquinho ranzinza, mas gostei dela também. É a primeira vez que tenho tias lindas!

Eu perguntei pra mamãe se ela acha que a vovó vai acreditar que eu sou mesmo a filha dela... acho que ela ficou sem resposta.


Aí depois, eu fiquei sozinha no quarto, enquanto a mamãe procurava um emprego. Mas fiquei dodói e liguei para a senhora Pateta. Ela me levou pra casa dela, deu uma sopa quentinha e cuidou de mim até a mamãe me buscar.

