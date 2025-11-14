Diário da Melek- Dia 4

Hoje eu conheci as irmãs da mamãe. A Duru é muito legal e a Gamze é um pouquinho ranzinza, mas gostei dela também. É a primeira vez que tenho tias lindas!

Eu perguntei pra mamãe se ela acha que a vovó vai acreditar que eu sou mesmo a filha dela... acho que ela ficou sem resposta.

‌



Aí depois, eu fiquei sozinha no quarto, enquanto a mamãe procurava um emprego. Mas fiquei dodói e liguei para a senhora Pateta. Ela me levou pra casa dela, deu uma sopa quentinha e cuidou de mim até a mamãe me buscar.