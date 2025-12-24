Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Diário da Melek- Dia 40

Diário da Melek|Do R7

  • Google News

Hoje a senhora Pateta veio jantar com a gente. Eu mostrei pra ela que dois dentinhos caíram. Ela disse uma coisa engraçada, que tava “bem como um touro”. Mas eu falei que isso era impossível, porque ela não é um animal.

Eu falei pra mamãe que, mesmo que a gente tenha que se separar agora, a gente ainda vai se encontrar no futuro. Vou beber muito leite pra crescer rápido.


Aí eu fui pegar uma flor pra mamãe no jardim, mas o Cengiz me sequestrou. Eu fiquei com muito medo e gritei, mas ele correu com o carro.

Diário da Melek- Dia 40 Arte R7

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.