Diário da Melek- Dia 40

Hoje a senhora Pateta veio jantar com a gente. Eu mostrei pra ela que dois dentinhos caíram. Ela disse uma coisa engraçada, que tava “bem como um touro”. Mas eu falei que isso era impossível, porque ela não é um animal.

Eu falei pra mamãe que, mesmo que a gente tenha que se separar agora, a gente ainda vai se encontrar no futuro. Vou beber muito leite pra crescer rápido.

Aí eu fui pegar uma flor pra mamãe no jardim, mas o Cengiz me sequestrou. Eu fiquei com muito medo e gritei, mas ele correu com o carro.