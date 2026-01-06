Logo R7.com
Diário da Melek - Dia 45

Diário da Melek|Do R7

Hoje foi um dia muito ruim... o Cengiz fez um balanço pra mim na árvore. A Sule achou que ele queria brincar comigo, mas eu sabia que não ia ser legal. Ele tava bravo e me empurrou muito alto. Eu fiquei com muito, muito medo mesmo!

Depois ficou tudo pior... ele disse que ia me levar pra ver a mamãe, mas quando viu a senhora Pateta no lugar dela, ficou bravo e quase me jogou no mar.


Aí ele me levou pra um lugar feio. Estava tudo escuro... e depois disso eu não lembro de mais nada.

Diário da Melek 45

