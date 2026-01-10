Diário da Melek - Dia 51

Hoje meu irmão tava com muita fome. Aí eu fiz bonequinhos de meia pra vender na rua e comprar comida. Estava dando certo… até eu ver a mamãe. Ela tava tão bonita. Quase falei com ela, mas lembrei que ela foi embora e fiquei muito triste.

Depois levei meu irmãozinho para tomar vacina. No postinho de saúde, pesquisei o nome da mamãe no computador e descobri que ela mentiu pra mim. Doeu muito!

Mais tarde, alguém deixou uma caixa com leite, fraldas e um vestido da minha cor favorita. Fiquei feliz. Acho que foi a mamãe. Ela ainda lembra de mim.