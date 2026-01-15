Logo R7.com
Diário da Melek - Dia 54

Diário da Melek|Do R7

Hoje eu falei pro meu irmãozinho que ele precisa crescer um pouco e aprender a andar... assim a gente vai conseguir ser feliz. E eu nunca, nunquinha vou deixar ele sozinho!

Pela primeira vez eu vi a Sule brincar e trocar a fralda do Hasan. Foi bom ver ela cuidando dele. Mas a alegria durou pouco já que o senhor Cengiz encontrou a nossa caixa de comida e jogou tudo fora. E eu tive que limpar toda a sujeira.


Depois apareceu um bichinho na sala, eu fiquei assustada... poxa, que dia!

