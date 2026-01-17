Diário da Melek - Dia 55

Hoje eu tava preocupada porque não tinha nada pro meu irmãozinho comer... mas aí adivinha quem bateu na porta de casa? A senhora Pateta! Eu fiquei tão feliz que nem conseguia acreditar que era ela mesmo.

Ela conheceu o Hasan e fez sopa de iogurte pra gente. Eu tava com tanta saudade! Depois ela teve que ir embora correndo pela janela do quarto porque o Cengiz voltou mais cedo.

Ele ficou bêbado gritando e falando mal da Sule... eu tive que distrair o meu irmão pra ele não ouvir e não se assustar.