Diário da Melek - Dia 56

Diário da Melek

Hoje foi um dia muito triste... O Cengiz mandou eu fazer uma coisa errada na vendinha, roubar uma bebiba pra ele. Mas eu não consegui. ele ficou bravo e me colocou pra fora de casa, sozinha, na chuva. Eu chorei muito e fiquei com medo.

A Dona Ecel me salvou e cuidou de mim. Depois, aconteceu uma coisa que deixou meu coração batendo forte… a mamãe apareceu. A gente se viu e eu fiquei em choque, não sabia o que falar. Será que ela ainda me ama e se arrependeu de ter me abandonado?

