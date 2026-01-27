Diário da Melek - Dia 57
Hoje eu vi a minha mamãe... ela foi na casa da senhora Ecel e desmaiou quando me viu. Eu fiquei com muito medo e saí correndo.
Depois apareceu aquele cachorrinho. Eu prometi pra ele que não ia mais atrapalhar e corri de novo.
Mas o dia ainda piorou... dois meninos ficaram bravos comigo e me empurraram. Ai a mamãe chegou e me abraçou forte. Ela chorava muito. Eu não entendi nada e fugi outra vez. mas não adiantou... ela foi até a minha casa e disse que nunca me abandonou, implorou pra eu acreditar nela. Eu não consegui responder. só falei que meu nome não é Turna... é Melek.