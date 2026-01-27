Logo R7.com
Diário da Melek - Dia 59

Diário da Melek|Do R7

Hoje o Cengiz voltou e já chegou brigando com a Sule, então eu fiquei cuidando do meu irmãozinho pra ele não ter medo. Depois a gente passeou na praça, comi coisas gostosas e achei tudo tão bonito.

Em casa, fiz cócegas no Hasan e fiquei olhando pra ele, mas a Sule e o Cengiz brigaram de novo e ele se assustou. Dormimos juntinhos e, quando acordei, dei muitos beijinhos nele.


Mais tarde, tomei café da manhã com a senhora Pateta. Ela falou da professora Zeynep, mas acho melhor não lembrar pra não doer meu coração.

