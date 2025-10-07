Conheça a história de Mãe Novela turca estreia no dia 27 de setembro, a partir das 21h, na tela da RECORD

Mãe promete conquistar o público da RECORD Divulgação/RECORD

A jovem Zeynep Güneş (Cansu Dere) sonha se dedicar à fotografia de aves, mas enquanto espera uma oportunidade na área, começa a trabalhar em um cargo temporário completamente diferente do seu perfil, como professora substituta em uma escola.

Por lá, ela tem sua vida transformada e descobre seu lado mais sensível após conhecer a aluna Meleke (Beren Gökyıldız), de 7 anos. Alegre e inteligente, a garotinha esconde uma realidade cruel, marcada por maus-tratos e violência doméstica.

Após perder o marido, a mãe de Melek, Sule Akçay (Gonca Vuslateri) conhece Cengiz Yildiz (Berkay Ateş), que deixa claro que a presença da criança é um estorvo para a relação dos dois.

Zeynep percebe a situação e tentar ajudar a criança que sonha com uma vida cheia de afeto. Em Itatambul, Melek faz uma nova amiga, Gönül Aslan (Vahide Perçin), que esconde um mistério.

Juntas, as três trilham um caminho cheio de desafios em uma história emocionante que vai mostrar o poder do amor.