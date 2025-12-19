Duelo de mães! Encontro entre Zeynep e Şule acaba em confusão
Na novela Mãe, fotógrafa relembrou o dia em que a mulher jogou a filha no lixo
Şule (Gonca Vuslateri) não cansa de perturbar Zeynep (Cansu Dere) na novela Mãe.
Depois de tirar Melek/Turna (Beren Gökyıldız) do abrigo de menores, a mulher convidou a fotógrafa para conhecer sua nova casa e preparou um chá da tarde para ela.
Şule fez questão de mostrar tudo o que pode proporcionar para a menina, como um quarto só dela.
Mas Zeynep revidou às provocações ao dizer que as coisas materiais não fazem a criança feliz.
E quando Şule falou de seu amor pela filha, a professora se irritou: “Só às vezes põe ela num saco”.
A resposta de Zeynep deixou a mãe biológica de Melek tão furiosa a ponto de expulsá-la.
