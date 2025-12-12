Gamze tenta lidar com uma dolorosa notícia e termina o relacionamento com Mert: ‘Acabou para mim!’
Jovem perdeu o bebê depois do ex-noivo insistir em um exame de DNA
Gamze (Alize Gördüm) viveu dias conturbados por causa de Mert (Ali Süreyya Tuncer) na novela Mãe.
Os dois estavam noivos e com o casamento marcado quando Gamze descobriu a gravidez.
Tudo mudou com o possível diagnóstico do bebê, que poderia precisar de uma cirurgia logo após o nascimento.
Leia também:
Mert tentou convencer Gamze a desistir da gravidez, mas ela, furiosa, terminou o relacionamento e ainda disse que ele não era o pai.
O rapaz voltou atrás e conseguiu convencer a jovem a fazer um exame de DNA, mesmo sabendo que tinha grandes riscos para a criança. E foi assim que Gamze perdeu o bebê.
Depois da triste notícia, Gamze e Mert descobriram que ele realmente era o pai, e a criança era saudável.
“Está feliz agora? Você tinha uma noiva fiel e um bebê saudável, e agora não tem mais nada. Acabou para mim!”, disse Gamze.
Mert vai lutar pelo noivado? Acompanhe a novela Mãe de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os capítulos.
Na ponta da língua! Confira o glossário da novela Mãe e entre no clima da trama turca
1 / 8