Gamze tenta lidar com uma dolorosa notícia e termina o relacionamento com Mert: ‘Acabou para mim!’ Jovem perdeu o bebê depois do ex-noivo insistir em um exame de DNA

Gamze fica furiosa com as escolhas de Mert na novela Mãe Reprodução/RECORD

Gamze (Alize Gördüm) viveu dias conturbados por causa de Mert (Ali Süreyya Tuncer) na novela Mãe.

Os dois estavam noivos e com o casamento marcado quando Gamze descobriu a gravidez.

Tudo mudou com o possível diagnóstico do bebê, que poderia precisar de uma cirurgia logo após o nascimento.

Mert tentou convencer Gamze a desistir da gravidez, mas ela, furiosa, terminou o relacionamento e ainda disse que ele não era o pai.

O rapaz voltou atrás e conseguiu convencer a jovem a fazer um exame de DNA, mesmo sabendo que tinha grandes riscos para a criança. E foi assim que Gamze perdeu o bebê.

Depois da triste notícia, Gamze e Mert descobriram que ele realmente era o pai, e a criança era saudável.

“Está feliz agora? Você tinha uma noiva fiel e um bebê saudável, e agora não tem mais nada. Acabou para mim!”, disse Gamze.

