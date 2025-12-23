Sarp fica frustrado após Duru não aparecer em encontro; saiba o que vai rolar em Mãe Também no capítulo desta terça (23), Sinan revela a denúncia feita por Cengiz contra Şule

Sarp fica cansado de esperar por Duru em restaurante Divulgação/RECORD

No capítulo de Mãe desta terça (23), o clima pesa durante um jantar promovido por Cahide (Gülenay Kalkan), que convida Gönül (Vahide Perçin) e deixa Zeynep (Cansu Dere) visivelmente desconfortável.

Diante de Şule (Gonca Vuslateri) e dos outros convidados, a advogada faz uma revelação surpreendente ao contar que Zeynep tem duas mães, provocando reações diversas à mesa. E a noite, que prometia cordialidade, acaba escancarando feridas mal resolvidas e aumentando a tensão entre os presentes.

Também no capítulo desta terça, Duru (Ahsen Eroğlu) combina um encontro com Sarp (Umur Yigit Vanlı), mas o deixa esperando no restaurante. Enquanto isso, na casa da família Güneş, a tranquilidade é quebrada pela chegada inesperada de Sinan (Serhat Teoman), que pede para falar em particular com Şule. O choque vem rápido: Cengiz (Berkay Ates) fez uma denúncia contra ela. Abalada, Şule decide ligar para o marido e os dois marcam um encontro.

No dia seguinte, o perigo atinge outro nível quando Melek/Turna (Beren Gökyıldız) vai ao jardim colher uma flor para Zeynep e acaba raptada por Cengiz. Sem perder tempo, ele liga para Şule, avisa que está com a criança e exige a entrega do dinheiro combinado.

O reencontro entre Şule e Cengiz termina da pior forma possível: uma nova briga explode e, tomado pela fúria, ele tenta estrangulá-la.

