Brasil no mundo! Contagem regressiva para o Miss Universe em Porto Rico já começou Em novembro, Marcella Kozinski vai representar o Brasil na 75ª edição do concurso

Marcella Kozinski vai representar o Miss Universe em novembro Reprodução/Instagram

Faltam pouco mais de três meses para a atual Miss Universe Brasil, Marcella Kozinski, de 26 anos, representar o país na 75ª edição do Miss Universe, que acontece no dia 24 de novembro, em Porto Rico.

Natural de Curitiba (PR), Marcella que representava Ilha do Mel, foi coroada Miss Brasil no dia 25 de julho, após brilhar em todas as etapas do concurso. Antes disso, ela havia sido Miss Universo Paraná em 2021.

‌



Essa não será a sua estreia em concursos internacionais. Em 2019, quando tinha apenas 19 anos, ela disputou um concurso de beleza na China. Modelo fotográfica, ela é apaixonada por animais e sonha em ter um canil para resgatar cachorros de rua.

Confira a agenda oficial do Miss Universe:

‌



21/11: Traje Típico

22/11: Competição preliminar

‌



24/11: Grande final

A preparação segue está intensa e o público pode acompanhar tudo no Instagram oficial do Miss Universe Brasil.

‌



Fique ligado também no site oficial e fique por dentro das principais novidades dos concursos de beleza!

Veja também: confira a repercussão do Miss Universe Brasil