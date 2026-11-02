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Miss Universe Brasil

Martha Rocha, Vera Fischer e mais: relembre as brasileiras famosas que disputaram o Miss Universe

Além de representarem nosso país, essas mulheres alcançaram a fama merecida

Miss Universe Brasil|Do R7

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Elas fizeram história no mundo, representando o Brasil no Miss Universe, e alcançaram a merecida fama. Relembre as celebridades brasileiras que participaram do concurso!

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