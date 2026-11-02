Martha Rocha, Vera Fischer e mais: relembre as brasileiras famosas que disputaram o Miss Universe
Além de representarem nosso país, essas mulheres alcançaram a fama merecida
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