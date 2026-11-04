Rumo ao Miss Universe! Marcella Kozinski embarca para Porto Rico nesta sexta (6) Organizadores do concurso no Brasil preparam uma verdadeira onda verde e amarela no Aeroporto de Guarulhos; saiba como participar!

Marcella Kozinski embarca para Porto Rico nesta sexta (6) Reprodução/Instagram

O tão esperado momento chegou! A Miss Universe Brasil, Marcella Kozinski embarca para Porto Rico, onde vai disputar a grande final no próximo dia 24 de novembro. Antes disso ela tem pela frente momentos importantes para cumprir em sua agenda oficial: no dia 21 de novembro, acontece a apresentação do Traje Típico e, no dia seguinte, 22 de novembro, será realizada a Competição Preliminar, etapa decisiva onde os jurados avaliam as fortes candidatas ao título.

A equipe do concurso no Brasil está preparando uma grande onda verde e amarela para esse momento especial de despedida, e aproveitou para convidar o público para acompanhar e levar todo carinho ao aeroporto.

“Chegou o grande momento, Brasil! Nossa Miss Brasil Universe 2026, Marcella Kozinski, está pronta para embarcar rumo a Porto Rico, onde representará milhões de brasileiros na busca pela tão sonhada terceira coroa de Miss Universe para o Brasil”.

Que tal reforçar a torcida e fazer esse momento ainda mais inesquecível? O embarque será no Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU) – São Paulo, na sexta (6), às 23h.

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“Convidamos todos vocês para esse momento especial de despedida, levando muito amor, energia positiva e aquela torcida brasileira que faz a diferença!”, acrescentou o perfil oficial.

Os fãs logo responderam: “Ansiedade a milhão! Queria muito ir, mas estarei aqui emanando todas as boas energias, já estamos muito orgulhosos por toda sua dedicação e história”.

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Outro declarou: “Que orgulho imenso bate no peito ao ver essa imagem! Nossa Miss Brasil Universe 2026 está pronta, brilhando e levando consigo o coração de milhões de brasileiros rumo a Porto Rico, em busca da tão sonhada terceira coroa. Que aura, que presença, que força! A bandeira do Brasil nunca esteve tão bem representada. O Brasil está com você, torcendo com tudo! Vai fazer história, Marcella”.

Confira a publicação e deixe seu recado para Marcella:

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Conheça as duas brasileiras que alcançaram o posto de Miss Universe: