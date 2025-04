Hataque (Guilherme Boury)

Persa, eunuco do palácio. Bonito, simpático e de leve disposição. Teve sua primeira experiência como servo do palácio quando foi colocado como servo pessoal da rainha Ester (Nathalia Florentino) anos atrás. Agora com um novo rei no trono, e confortável com a sua posição de confiança, sabe que sua vida não será de grandes aventuras ou desafios. Então quando recebe a ordem do rei de ir até Jerusalém para entregar um decreto em mãos para Neemias (Mario Bregieira), a última coisa que ele espera é ser atacado, capturado e mantido refém por... uma criança?

Divulgação/Seriella Productions