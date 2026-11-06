Derin transforma sua revolta em um plano de vingança contra Volkan em Iludida E ainda, uma tentativa de reconciliação entre Asya e Derin acaba em mais um confronto explosivo

Asya tenta conversar com Derin, que distorce tudo o que a médica diz Divulgação/RECORD

O vazamento do vídeo de Volkan (Caner Cindoruk) e Asya (Cansu Dere) continua causando problemas no capítulo de Iludida desta sexta-feira (6). Responsável pela divulgação das imagens adulteradas, Derin (Melis Sezen) se faz de vítima, demonstra toda sua revolta e promete fazer da vida do marido um verdadeiro inferno. Consumida pela raiva, ela garante que tudo o que o arquiteto construiu está prestes a desmoronar. A discussão entre os dois se torna cada vez mais acalorada, com muitas trocas de acusações.

Enquanto isso, Asya sofre e tem dificuldade para lidar com as consequências de toda a situação. Determinada a colocar fim aos conflitos, a médica procura Derin para uma conversa sincera, mas o encontro entre elas rapidamente sai do controle. Derin fica irada ao ver a médica na porta de sua casa, faz provocações e nem a deixa falar. Logo em seguida, muito nervosa, a filha de Gönül (Gözde Seda Altuner) toma uma atitude impulsiva.

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Também hoje, Selçuk (Taro Emir Tekin) tenta iniciar uma nova fase de sua vida e se reaproxima de Hicran (Nilgün Türksever), incentivado por Nil (Nazlı Bulum). Apesar do esforço para reconstruir a relação com a mãe, o rapaz não consegue esquecer os traumas de infância e não se sente totalmente confortável diante dela.

Acompanhe Iludida de segunda a sexta, às 21h, na RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os capítulos.

Confissão bombástica! Volkan decide se divorciar de Derin para voltar com Asya em Iludida