Asya vive uma grande desilusão com o filho e toma decisão radical que surpreende a todos E ainda nesta quarta-feira (14), Derin se envolve nos problemas do enteado e consegue uma boa solução, para angústia da médica

Asya vive uma grande desilusão com o filho e toma decisão radical que surpreende a todos Divulgação/RECORD

No capítulo de Iludida desta quarta-feira (14), Asya (Cansu Dere) fica cada vez mais angustiada e sua relação com Ali (Alp Akar) só piora a cada dia. Após a briga na escola, a médica tenta conversar com a mãe do garoto agredido por seu filho, mas a mulher é resistente, a trata com frieza e ameaça denunciar Ali na polícia. Derin (Melis Sezen) aproveita a situação para mostrar sua superioridade, vai até o hospital, conversa com a família do estudante e consegue apaziguar tudo, saindo como grande heroína.

Revoltado, Ali diz que a mãe deveria ir embora da cidade e deixá-lo em paz, pois ela só o envergonha. Volkan (Caner Cindoruk). tenta acalmar o filho, enquanto Asya, arrasada toma uma decisão radical sobre sua vida, deixando todos em choque. Turgay (Kenan Ece) até tenta fazer a amiga mudar de ideia, mas ela segue determinada em seu plano.

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Também nesta quarta-feira, Bahar (Yeliz Kuvanci) pede desculpas para Asya por tentar ajudar em uma reaproximação com Ali. A médica desabafa com a amiga e revela seus planos. Já Derya (Özge Özder) conversa com Hakan (Oktay Oy) e dá a entender que poderia substituir Asya no hospital, já que a colega de trabalho passa por dificuldades.

E na associação, Derin conta vantagens para as socialites e fica orgulhosa quando elas elogiam seu comportamento com o enteado. E Nil (Nazlı Bulum), ao saber dos planos de Asya, fica profundamente abalada e liga para a médica. Pouco depois a garçonete tem uma grande surpresa ao ser abordada por Hicran (Nilgün Türksever), que lhe faz um pedido muito importante.

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Outro que também tem um choque ao ficar frente a frente com Hicran é Haluk (Burak Sergen). E ele logo pressente que terá graves problemas pela frente.

Acompanhe Ali em Iludida de segunda a sexta, às 21h, na RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os capítulos.

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