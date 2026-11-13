Elenco da RECORD recria clima de noticiário para narrar sumiço de Derin em Iludida Jornalistas e apresentadores da emissora entram no clima de suspense da novela e contam os detalhes do sumiço da personagem

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O desaparecimento de Derin em "Iludida" é narrado por jornalistas e apresentadores da RECORD em vídeo especial nas redes sociais.

Personalidades como Reinaldo Gottino e Dudu Camargo emprestam suas vozes ao caso, trazendo um tom jornalístico ao mistério da novela.

O público interage nos comentários, brincando que o mistério será resolvido pela equipe de jornalismo da emissora.

"Iludida" é exibida de segunda a sexta, às 21h, na RECORD, com detalhes adicionais disponíveis no podcast DiziCast. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Gottino, Paloma Poeta, Dudu Camargo e Fabiana Oliveira participam do vídeo Reprodução/Instagram @novelasrecord

O desaparecimento de Derin (Melis Sezen) em Iludida ganhou uma narração especial nas redes sociais! Em vídeo publicado no perfil @novelasrecord, os jornalistas e apresentadores da RECORD entram no clima de suspense da novela e contam os detalhes do sumiço da personagem.

Reinaldo Gottino, Dudu Camargo, Paloma Poeta, Salcy Lima, Eleandro Passaia, Dionisio Freitas, Fabiana Oliveira, Renato Lombardi, Roberto Guastelli e Raul Dias Filho dão voz ao misterioso caso, trazendo o tom dos noticiários para um dos acontecimentos que movimentam a trama turca.

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Nos comentários, o público interagiu e brincou com o vídeo, afirmando que agora o desaparecimento seria resolvido: “Agora vai ser desvendado esse mistério. Melhor equipe de jornalismo”, escreveu uma seguidora. Já outra fã da novela alertou: “Vai sobrar pra Asya”.

Veja!

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Para saber os desdobramentos do caso, não perca Iludida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. E escute os detalhes dos acontecimentos da semana no DiziCast, podcast disponível no R7.com e RecordPlus.

Do casual ao sofisticado! Confira 7 looks de Derin em Iludida para arrasar na produção

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Link de compartilhamento Derin (Melis Sezen) pode até colecionar polêmicas e confusões na novela Iludida, mas, quando o assunto é moda, a jovem dá um show de estilo! De produções casuais a vestidos sofisticados, a personagem chama atenção com um guarda-roupa cheio de personalidade, cores e tendências. Que tal se inspirar nas escolhas dela? A seguir, confira 7 looks que merecem destaque! Imagem gerada por IA/ChatGPT