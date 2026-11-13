Elenco da RECORD recria clima de noticiário para narrar sumiço de Derin em Iludida
Jornalistas e apresentadores da emissora entram no clima de suspense da novela e contam os detalhes do sumiço da personagem
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Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
O desaparecimento de Derin (Melis Sezen) em Iludida ganhou uma narração especial nas redes sociais! Em vídeo publicado no perfil @novelasrecord, os jornalistas e apresentadores da RECORD entram no clima de suspense da novela e contam os detalhes do sumiço da personagem.
Reinaldo Gottino, Dudu Camargo, Paloma Poeta, Salcy Lima, Eleandro Passaia, Dionisio Freitas, Fabiana Oliveira, Renato Lombardi, Roberto Guastelli e Raul Dias Filho dão voz ao misterioso caso, trazendo o tom dos noticiários para um dos acontecimentos que movimentam a trama turca.
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Nos comentários, o público interagiu e brincou com o vídeo, afirmando que agora o desaparecimento seria resolvido: “Agora vai ser desvendado esse mistério. Melhor equipe de jornalismo”, escreveu uma seguidora. Já outra fã da novela alertou: “Vai sobrar pra Asya”.
Veja!
Para saber os desdobramentos do caso, não perca Iludida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. E escute os detalhes dos acontecimentos da semana no DiziCast, podcast disponível no R7.com e RecordPlus.
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