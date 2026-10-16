Em Iludida, Volkan se descontrola e dá um tapa em Ali durante discussão
Mesmo diante dos alertas de Asya, Derin continua sem acreditar na verdade sobre Volkan
Nesta sexta-feira (16) em Iludida, Derin (Melis Sezen) se desespera ao encontrar Ali (Alp Akar) sozinho com Zeynep e, aos gritos, ela confronta o filho de Asya (Cansu Dere), que também reage e eleva o tom da discussão. Quando Volkan (Caner Cindoruk) chega ao local, a situação sai ainda mais do controle. Em meio à troca de acusações, Ali diz algumas verdades que atingem o pai em cheio. Sem conseguir se controlar, o arquiteto perde a cabeça e dá um tapa no rosto do menino.
No capítulo ainda, Derin vai até a casa de Asya. Durante a conversa, a médica aproveita para expor verdades sobre Volkan e relembra diversas atitudes do ex-marido que deveriam servir de alerta. No entanto, Derin encontra justificativas para cada situação e insiste em defender o marido. Mesmo diante das evidências, ela se recusa a acreditar em Asya e prefere ignorar tudo o que ouviu.
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Enquanto tenta lidar com os novos conflitos, Derin conta a Volkan que Asya voltou para casa após buscar Ali. Ao perceber a reação do marido, ela nota algo que a incomoda profundamente e fica ainda com mais raiva após o arquiteto lhe informar que vai à casa da ex-mulher.
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