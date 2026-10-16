Em Iludida, Volkan se descontrola e dá um tapa em Ali durante discussão Mesmo diante dos alertas de Asya, Derin continua sem acreditar na verdade sobre Volkan

Briga intensa acaba com Volkan dando tapa no rosto de Ali Divulgação/Record

Nesta sexta-feira (16) em Iludida, Derin (Melis Sezen) se desespera ao encontrar Ali (Alp Akar) sozinho com Zeynep e, aos gritos, ela confronta o filho de Asya (Cansu Dere), que também reage e eleva o tom da discussão. Quando Volkan (Caner Cindoruk) chega ao local, a situação sai ainda mais do controle. Em meio à troca de acusações, Ali diz algumas verdades que atingem o pai em cheio. Sem conseguir se controlar, o arquiteto perde a cabeça e dá um tapa no rosto do menino.

No capítulo ainda, Derin vai até a casa de Asya. Durante a conversa, a médica aproveita para expor verdades sobre Volkan e relembra diversas atitudes do ex-marido que deveriam servir de alerta. No entanto, Derin encontra justificativas para cada situação e insiste em defender o marido. Mesmo diante das evidências, ela se recusa a acreditar em Asya e prefere ignorar tudo o que ouviu.

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Enquanto tenta lidar com os novos conflitos, Derin conta a Volkan que Asya voltou para casa após buscar Ali. Ao perceber a reação do marido, ela nota algo que a incomoda profundamente e fica ainda com mais raiva após o arquiteto lhe informar que vai à casa da ex-mulher.

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