Gönül humilha Derin e a culpa pelo caos familiar em Iludida: ‘Não me chame de mãe’ Jovem precisa depôr sobre o que aconteceu enquanto estava nas mãos de Faruk, e deixa a mãe intrigada

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Derin enfrenta consequências após um falso sequestro se transformar em rapto real, com Gönül exigindo explicações da filha.

Após alta hospitalar, Derin é confrontada pela mãe, Gönül, que a acusa de não pensar na família ao elaborar o plano.

Gönül informa a Derin que Haluk sofreu um ataque cardíaco, enquanto Derin tenta explicar que o plano saiu do controle.

Preocupação cresce quando Derin é chamada para depor à polícia, e Gönül teme que a verdade sobre o sequestro seja descoberta. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Gönül humilha Derin por armar sequestro Reprodução/RECORD

De um falso sequestro a um rapto real com consequências trágicas, Derin (Melis Sezen) não mediu o tamanho de seus atos em Iludida. Agora, a esposa de Volkan (Caner Cindoruk) pode ter muito a explicar, mas é Gönül (Gözde Seda Altuner) a primeira a exigir explicações da filha na trama turca.

Depois de ter alta do hospital, com a certeza de que está tudo bem com o bebê, Derin chega em casa muito abalada pelo que passou nas mãos de Faruk (Onur Berk Arslanoğlu), mas não é acolhida por Gönül, pelo contrário.

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Ao chegar do hospital, a mãe de Derin vai direto ao encontro da filha e entre choro e abraços, tratou de encher a jovem de tapas.

“Não me chame de mãe. Não me abrace, você não merece. Eu estou ciente de tudo o que você fez, do seu plano que você não pensou em mim, no seu pai e nem na sua filha. Que tipo de mulher você se tornou?”, questiona Gönül.

A matriarca continua e revela a Derin que Haluk (Burak Sergen) sofreu um ataque cardíaco. Aos prantos, a esposa de Volkan se desespera e tenta explicar o que aconteceu, revelando que o plano o falso sequestro deu errado e realmente ficou nas mãos de Faruk.

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Mais tarde, no hospital, Derin visita o pai e descobre por Melih (Ali Il) que precisa depôr à polícia. Ao ouvir, Gönül se preocupa e aborda à filha, se preocupando com o que ela vai dizer.

“E se descobrirem o que realmente aconteceu?”, indaga.

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