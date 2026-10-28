Uma revelação de Selçuk coloca Haluk no centro de um escândalo em Iludida A verdade vem à tona, e Gonul toma uma decisão radical contra o marido, enquanto Derin lida com a decepção causada pelo pai

Selçuk revela publicamente que é filho de Haluk em Iludida Divulgação/ RECORD

No capítulo de Iludida nesta quarta-feira (28), às 21h30, o passado de Haluk (Burak Sergen) vem à tona e provoca uma verdadeira crise familiar! Determinado a se vingar do pai que o abandonou, Selçuk (Taro Emir Tekin) decide expor o segredo durante a inauguração da loja de Derin (Melis Sezen) e revela publicamente que é filho do empresário. A notícia causa um escândalo e muda a vida de todos ao redor de Haluk.

Inconformada com as mentiras do marido, Gönül (Gözde Seda Altuner) expulsa Haluk de casa e deixa claro que fará de tudo para impedir que ele destrua a vida dos filhos. Enquanto isso, Demir (Doğan Can Sarıkaya). exige explicações dos pais e começa a ser alvo de provocações dos colegas de escola por causa da situação. Diante da repercussão da revelação, todos passam a cobrar respostas de Haluk, que promete esclarecer o que aconteceu no passado e explicar os motivos que levaram Selçuk a expor a verdade.

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Paralelamente, Volkan (Caner Cindoruk) continua dividido entre seus sentimentos por Asya (Cansu Dere) e o compromisso com Derin. Apesar de não conseguir esquecer a médica nem a deixar em paz, ele promete ficar ao lado da esposa. Desconfiada, Derin acredita que Asya esteja manipulando Volkan e pede que ele pare de fazê-la sofrer.

O ciúme do arquiteto também continua aumentando. Incomodado com a proximidade entre Asya e Sinan (Cemal Hünal), ele fará de tudo para que o rival deixe a cidade, mostrando que ainda não conseguiu superar a relação com a ex-mulher.

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