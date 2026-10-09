Competidores do torneio de gladiadores são apresentados | Jesus
Petronius se surpreende ao encontrar Susana entre os participantes e tenta convencê-la a desistir da disputa
São apresentados os competidores do torneio de gladiadores. Ao ver Susana entre os participantes, Petronius se arrepende e pede que ela desista da disputa. No entanto, a mulher se recusa a abandonar a competição e explica que precisa do prêmio em dinheiro, já que sua família teve todas as economias roubadas.
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