Susana e Shabaka discutem para decidir quem irá lutar | Jesus

Susana reclama da teimosia do pai e pede que ele desista de participar do torneio de gladiadores. Shabaka, porém, discorda da filha e ordena que ela abandone a disputa para que ele lute em seu lugar. Apesar das tentativas de convencer um ao outro, os dois não chegam a um acordo.



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