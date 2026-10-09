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Susana e Shabaka discutem para decidir quem irá lutar | Jesus

Pai e filha discordam sobre quem deve participar do torneio de gladiadores e se recusam a abrir mão da disputa

Novela Jesus|Do R7

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Susana reclama da teimosia do pai e pede que ele desista de participar do torneio de gladiadores. Shabaka, porém, discorda da filha e ordena que ela abandone a disputa para que ele lute em seu lugar. Apesar das tentativas de convencer um ao outro, os dois não chegam a um acordo.

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