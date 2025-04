Aquecimento Power Couple: PlayPlus disponibiliza, gratuitamente, seis edições do reality de casais Sétima temporada estreia no dia 28 de abril na RECORD sob o comando de Rafa Brites e Felipe Andreoli Novidades no PlayPlus|Do R7 08/04/2025 - 17h51 (Atualizado em 08/04/2025 - 17h53 ) twitter

Acompanhe seis edições do Power Couple Brasil no PlayPlus Divulgação/RECORD

No dia 28 de abril, uma nova temporada de um dos realities mais badalados da TV Brasileira vai começar na RECORD: o Power Couple Brasil! E a sétima edição dessa disputa será apresentada pela primeira vez por um casal, Rafa Brites e Felipe Andreoli.

Mas, enquanto não chega o dia da estreia do programa na televisão, que tal relembrar cada detalhe das outras seis temporadas do reality?

O PlayPlus acaba de disponibilizar, gratuitamente, todas as edições do Power Couple Brasil em um canal Fast no app e no site.

No Aquecimento Power Couple, todas as temporadas estão sendo exibidas na íntegra, 24 horas por dia.

É só acessar a plataforma de streaming da RECORD, clicar na imagem do reality na tela de abertura, e se divertir com DRs, romance, provas empolgantes e, claro, as polêmicas e discussões que dão aquela apimentada neste jogo.

Nesta maratona, ainda é possível relembrar os três apresentadores que já comandaram o reality de casais, desde Roberto Justus, passando pelo querido e saudoso Gugu Liberato, até Adriane Galisteu.

Está tudo lá, na maratona Aquecimento Power Couple, de graça, no PlayPlus!

SOBRE O PLAYPLUS

PlayPlus é o serviço de streaming multiplataforma da RECORD, com conteúdos originais e exclusivos, transmissão ao vivo e simultânea da emissora, e acesso a toda programação dos canais RECORD, como novelas, jornalismo, reality shows, e diversos produtos inéditos: podcasts, rádios ao vivo e coberturas especiais. Para smartphones, o PlayPlus está disponível nas lojas de aplicativos da App Store (iOS) e Google Play (Android), para diversos modelos e marcas de SmarTVs, e também pelo site: www.playplus.com/

Relembre sete provas que incendiaram o Power Couple Brasil

