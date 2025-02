‘Vida no Deserto’, expedição pelas belezas, curiosidades e costumes do Marrocos, chega ao PlayPlus O repórter Rogério Guimarães embarca em uma jornada na região do Alto Atlas, e mostra a reconstrução no local após o terremoto de 2023 Novidades no PlayPlus|Do R7 06/02/2025 - 19h35 (Atualizado em 06/02/2025 - 19h35 ) twitter

Com imagens incríveis e paisagens de tirar o fôlego, Vida no Deserto coloca o espectador dentro de uma das mais ricas culturas do mundo Divulgação/RECORD

Já imaginou como é viver no deserto em uma das regiões mais misteriosas, mágicas e com costumes e tradições de milênios? Para buscar essa resposta, o repórter Rogério Guimarães partiu em uma viagem pelo Marrocos, em direção ao Alto Atlas, uma das cordilheiras mais altas da África. As descobertas dessa jornada estão no documentário Vida no Deserto, que acaba de chegar ao PlayPlus, o streaming da RECORD.

Em setembro de 2023, o Marrocos foi atingido por um terremoto de 6,8 graus na escala Richter e a população local sofreu com um rastro de morte e destruição. Mas o clima de reconstrução e esperança toma conta dos moradores da medina de Marrakesh

Neste documentário, Rogério Guimarães mostra cenas do cotidiano, e outras inusitadas, como um casamento em pleno deserto. “Para a gente é muito significativo, porque meu pai é um marroquino berbere, que é o povo originário do Marrocos, das montanhas do deserto”, explica o noivo, o empresário Hadi Akkouh.

Outra cena tipicamente marroquina retratada em Vida no Deserto, são as cabras que sobem nas árvores em busca de uma preciosidade: o argan, fruto que dá origem ao óleo usado em todo o mundo como grande aliado da beleza. Um frasco de óleo de argan puro pode chegar a custar US$ 200.

No centro de Marrakesh, a rotina é uma sinfonia efervescente: o barulho do trânsito se mistura ao som dos artistas de rua e aos aromas e cores dos mercados e feiras. E uma das missões da reportagem foi buscar os ingredientes para fazer o verdadeiro cuscuz marroquino. “O cuscuz surge no norte da África, muito provavelmente pelos povos berberes. Ele é um prato de final de semana, de domingo, que reúne a família e todos compartilham”, explica o historiador Rafael Gonçalves.

Com imagens incríveis e paisagens de tirar o fôlego, Vida no Deserto coloca o espectador dentro de uma das mais ricas culturas do mundo. A produção já está disponível no PlayPlus.

SOBRE O PLAYPLUS

