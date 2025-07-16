A Hora da Venenosa ganha documentário especial com a história e bastidores do quadro, que é sucesso em todo o Brasil A produção reúne curiosidades, depoimentos e promove o encontro dos 18 venenosos que atuam em várias regiões do país Novidades no RecordPlus|R7 16/07/2025 - 15h16 (Atualizado em 16/07/2025 - 15h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Hora da Venenosa ganha um documentário que está disponível na plataforma do PlayPlus Edu Moraes/RECORD e Divulgação / RECORD

O quadro A Hora da Venenosa, do Balanço Geral , acaba de ganhar um documentário que conta a história da primeira década da atração que é sucesso em todo o Brasil. A Hora da Venenosa.doc, já disponível gratuitamente no PlayPlus, revela como surgiu o quadro apresentado por Fabíola Reipert, Reinaldo Gottino — até o início deste ano, e hoje com Eleandro Passaia —, Renato Lombardi e a icônica cobra Judite.

“As pessoas gostam de fofoca. Podem falar que não, algumas têm preconceito, mas a gente sabe que todo mundo gosta um pouquinho de fofoca. Tem quem goste muito, outros que gostam menos, mas as pessoas gostam, sim”, analisa Fabíola.

A Hora da Venenosa foi líder em audiência em São Paulo por cerca de sete anos e mexeu com a programação da concorrência.

“Nunca imaginei que a gente ia ficar tantos anos em primeiro lugar, ganhando da líder de audiência!”, lembra a jornalista.

‌



E Gottino também celebra o feito: “A Hora da Venenosa fez com que outras emissoras mudassem a sua programação, e isso acabou se proliferando por todo o Brasil, com as venenosas espalhadas pelo país”.

O quadro fez tanto sucesso, que não demorou muito para que as edições do Balanço Geral em outras praças também tivessem sua própria venenosa, ou venenoso. E o documentário reúne os 18 venenosos que atuam em várias regiões do Brasil, em um animado encontro comandado por Fabíola, que entrevista cada um deles.

‌



“Acho legal A Hora da Venenosa ter dado cria. Várias cobrinhas espalhadas por aí...Muito legal, que tudo começou aqui em SP e foi crescendo para vários estados. Fico feliz que nós aqui de São Paulo abrimos possibilidade para outras praças criarem o quadro também”, diz Fabíola.

Outra figura icônica de A Hora da Venenosa é a carismática cobrinha Judite, que dá um ar ainda mais descontraído à bancada, ao lado dos apresentadores.

‌



O documentário do PlayPlus mostra como surgiu a ideia de um boneco de pelúcia no quadro, e o pauteiro Marcos Paulo explica de onde saiu a cobrinha.

“Eu sempre estava no acervo, procurava observar tudo o que tinha lá e um dia vi essa pelúcia e me deu um estalo. Olhei para ela e achei que tinha uma coisa mais singela, infantil. Aí comecei a brincar com alguns nomes e falei: é Judite! Aí pegou!”. E no decorrer do doc é possível conhecer quem manipula e é a voz da simpática Judite.

“Acredito que ela existe, tá (risos)? Sim, eu converso com o boneco de pelúcia como se ele existisse! Incorporo ali com ela e converso como se fosse uma pessoa”, dispara Fabíola se divertindo.

SOBRE O PLAYPLUS

PlayPlus é o serviço de streaming multiplataforma da RECORD, com conteúdos originais e exclusivos, transmissão ao vivo e simultânea da emissora, e acesso a toda programação dos canais RECORD, como novelas, jornalismo, reality shows, e diversos produtos inéditos: podcasts, rádios ao vivo e coberturas especiais. Para smartphones, o PlayPlus está disponível nas lojas de aplicativos da App Store (iOS) e Google Play (Android), para diversos modelos e marcas de SmarTVs, e também pelo site: www.playplus.com/

A Hora da Venenosa.doc é uma produção original PlayPlus e já está disponível, de forma gratuita, na plataforma de streaming da RECORD.

Confira os bastidores:

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Vai uma fofoca bombástica, aí ? 'A Hora da Venenosa', o famoso quadro do Balanço Geral, vai ganhar um documentário exclusivo no PlayPlus em comemoração aos 10 anos no ar! O site oficial vai mostrar alguns registros do encontro de Venenosos que movimentou as redes sociais