Cidade Alerta em Série- O Sumiço da Tia Santina, recebe prêmio de Melhor Série Documental no Davey Awards O portal R7 também foi premiado com a reportagem À Margem: Infância perdida na Amazônia, publicado no R7 Estúdio

Sumiço da tia Santina

A RECORD acaba de ser premiada em duas categorias do Davey Awards 2026, premiação internacional que celebra produções criativas e de alta qualidade em todo o mundo, em diversas categorias.

A série documental Cidade Alerta em Série- O Sumiço da Tia Santina, produzida com exclusividade para a plataforma de streaming RecordPlus, conquistou o ouro na categoria Campanha e Série Documental.

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A reportagem produzida pela equipe da RECORD, trouxe novos detalhes sobre um caso que chocou o país. Dona Santina, de 73 anos, foi levada pela sobrinha para uma casa de repouso em Juquitiba, na Grande São Paulo. Quatro meses depois, a idosa havia desaparecido, e a família não conseguia mais obter informações sobre seu paradeiro.

A produção multiplataforma apresenta depoimentos exclusivos e revela bastidores inéditos da investigação, reconstituindo os acontecimentos que cercam o desaparecimento. A reportagem aborda o momento em que a responsável pelo estabelecimento informou à família que transferiria a idosa para outro local, após a clínica ter sido fechada por falta de documentação. A partir daí, os parentes deixaram de receber notícias de Santina.

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Além do ouro para Cidade Alerta em Série, o R7 Estúdio conquistou a prata com a reportagem À Margem: Infância perdida na Amazônia, que dá visibilidade à realidade de crianças e adolescentes na região amazônica.

As premiações reforçam o compromisso da RECORD e do R7 com um jornalismo de relevância pública, marcado pela investigação rigorosa, pela excelência narrativa e por histórias que ajudam a sociedade a compreender questões fundamentais.