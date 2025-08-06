‘Ecos da II Guerra’ chega ao PlayPlus e relembra os 80 anos do fim do conflito que mudou os rumos da história mundial Documentário, já disponível no streaming da RECORD, mostra como estão as cidades japonesas atualmente Novidades no RecordPlus|Do R7 06/08/2025 - 15h35 (Atualizado em 06/08/2025 - 15h35 ) twitter

A produção ainda traz relatos emocionantes de sobreviventes Divulgação/RECORD

Na semana em que se completam 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, após o ataque de bombas atômicas contra o Japão, o PlayPlus lança o documentário Ecos da II Guerra, produção original do streaming da RECORD.

Em 6 de agosto de 1945, os EUA atacaram Hiroshima com uma bomba atômica e, três dias depois, foi a vez de Nagasaki ser devastada. Os dois episódios dramáticos levaram à rendição japonesa e, consequentemente, ao fim do conflito. Oitenta anos depois, Ecos da II Guerra mostra como estão hoje as cidades japonesas que foram arrasadas pela guerra.

A produção conta ainda com relatos de sobreviventes no Japão e aqui do Brasil, afinal, a população brasileira também foi duramente afetada pelo sangrento conflito que mudou os rumos da história mundial.

“No dia em que caiu a bomba atômica, o tempo era bom. Eu e o meu irmão mais velho estávamos brincando com amiguinhos”, conta Junko Watanabe, uma das sobreviventes do ataque no Japão.

‌



“Eu olhei meu pai e as costas dele estavam sangrando. Depois ele teve câncer de estômago. Eu, câncer de próstata. E minha irmã teve câncer de intestino”, relembra com muito pesar Kunihiko Bonkohara, outro sobrevivente da guerra.

O documentário também aborda os impactos do conflito no Brasil. Navios foram bombardeados por alemães aqui no nosso litoral e alimentos básicos, como trigo, sal e açúcar, faltavam no dia a dia da população. Muita gente passou fome e enfrentou filas para conseguir comida.

‌



Na região norte do Brasil, os chamados “soldados da borracha” tiveram um papel importante durante o conflito, já que o país fornecia matéria-prima usada em equipamentos e uniformes para os países Aliados.

“O maior orgulho da vida dele [do pai] é ser seringueiro. Eu tenho muito orgulho de ser filha de Antônio Tomé Dias, soldado da borracha”, se emociona Eliete Dias ao contar a história da família.

‌



Ecos da II Guerra vai a fundo nos acontecimentos daquela época, com o trabalho de equipes de jornalismo no Japão e no norte do Brasil. A produção também emociona com fotos e documentos antigos que ganham vida através do uso de inteligência artificial, e com o recurso criativo das imagens de guerra feitas a partir da confecção especial de três maquetes.

O documentário Ecos da II Guerra já está disponível no PlayPlus.

SOBRE O PLAYPLUS

PlayPlus é o serviço de streaming multiplataforma da RECORD, com conteúdos originais e exclusivos, transmissão ao vivo e simultânea da emissora, e acesso a toda programação dos canais RECORD, como novelas, jornalismo, reality shows, e diversos produtos inéditos: podcasts, rádios ao vivo e coberturas especiais. Para smartphones, o PlayPlus está disponível nas lojas de aplicativos da App Store (iOS) e Google Play (Android), para diversos modelos e marcas de SmarTVs, e também pelo site: www.playplus.com/