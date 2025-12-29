Especial Mamonas Assassinas: assista a todos os episódios no RecordPlus Confira a produção inspirada em fatos reais e faça uma verdadeira viagem afetiva pela história da banda

Especial do Mamonas Assassinas está disponível no RecordPlus Divulgação/RECORD

Os cinco episódios do Especial Mamonas Assassinas já estão disponíveis no RecordPlus! A produção convida o público a uma viagem afetiva pela história de um dos maiores fenômenos da música brasileira, que deixou os fãs com saudades há quase 30 anos.

A atração é uma ficção inspirada em fatos reais, com atores interpretando os integrantes do grupo que conquistou o país com humor irreverente, talento e uma carreira tão intensa quanto breve.

A narrativa começa em 1992, em Guarulhos, na Grande São Paulo, quando Dinho (Ruy Brissac), Sérgio Reoli (Rhener Freitas), Samuel Reoli (Adriano Tunes), Júlio Rasec (Robson Lima) e Bento Hinoto (Beto Hinoto) eram apenas jovens tentando viver da própria arte, sem imaginar que poucos anos depois dominariam rádios, programas de TV e palcos de todo o Brasil. O especial mostra as dificuldades do início da carreira, os trabalhos paralelos e a construção da identidade artística que daria origem aos Mamonas Assassinas.

Ao longo da trama, personagens importantes para essa trajetória também ganham destaque, como Rick Bonadio (Ton Prado), o produtor musical que apostou no talento da banda; Zaca (Patrick Amstalden), primo de Dinho e produtor do grupo; Adriana (Fefe Schneider), namorada de Dinho; Bárbara (Jéssica Córes), namorada de Sérgio; Aninha (Gulia Shanti), namorada de Bento; e Priscila (Maria Ida), namorada de Júlio.

O núcleo familiar também tem papel fundamental na narrativa, com Hildebrando (Jarbas Homem de Mello), pai de Dinho; Célia (Guta Ruiz), mãe de Dinho; Ito (Ronaldo Mourão), pai de Sérgio e Samuel; e Toshiko (Cristina Sano), mãe de Bento, personagens que ajudam a revelar o contexto social e emocional que moldou os integrantes da banda.

O especial acompanha ainda a virada definitiva com o lançamento do único álbum do grupo, em 1995, que vendeu milhões de cópias e embalou o país com sucessos comoPelados em SantoseVira-Vira. A produção retrata os bastidores da fama repentina, os conflitos, o impacto cultural e o carinho do público, até a trajetória ser interrompida pelo trágico acidente aéreo de 2 de março de 1996.

Curioso para rever essa história? Assine o RecordPlus e aproveite cada minuto dessa viagem afetiva!