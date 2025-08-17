Rafael Sardão compartilha vídeo com primeira gargalhada da filha: ‘A mais linda do mundo’ Ator mostrou momento fofíssimo em seu perfil nas redes sociais Fora das Telas|Do R7 17/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/08/2025 - 02h00 ) twitter

Rafael Sardão compartilhou momento de risada da filha Pérola nas redes sociais Reprodução/Instagram

Rafael Sardão compartilhou um momento fofo de sua filha, Pérola, nas redes sociais. O ator mostrou a primeira gargalhada da bebê, fruto do relacionamento com a atriz Karen Júlia.

Nos comentários do vídeo no Instagram, o ator se derreteu pelo registro e escreveu: “A risada mais linda do mundo!“.

Confira:

O ator está no elenco de O Senhor e A Serva , spin-off de Paulo, O Apóstolo que está em fase de gravação no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions, no Rio de Janeiro.