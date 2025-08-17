Nathalia Florentino reflete antes de gravar O Senhor e a Serva: ‘Meu lugar favorito’ Protagonista da série compartilha registro dos bastidores da produção Novidades|Do R7 17/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/08/2025 - 02h00 ) twitter

Nathalia Florentino reflete antes de entrar em cena Reprodução/Instagram

Elisa em O Senhor e a Serva, Nathalia Florentino compartilhou com seus seguidores um clique direto do camarim da série. Prestes a começar a se maquiar para iniciar um dia de trabalho, a atriz posou na frente do espelho e escreveu:“Meu lugar favorito”.

Nos comentários, Barbara França, a Messalina da produção, disse: “Como pode tão linda?”

Já Gabriel Vivan, Efraim em A Vida de Jó, elogiou: “Linda. Te amo”.

Veja:

O Senhor e a Serva é um spin-off de Paulo, O Apóstolo escrito por Cristiane Cardoso.

Diretor-geral e parte do elenco destacam importância da leitura do primeiro episódio

A Seriella Productions promoveu um coffee break para o elenco e equipe de O Senhor e a Serva, em seu Complexo de Dramaturgia, no Rio de Janeiro. De forma inédita, os presentes mergulharam na história com a leitura do primeiro episódio do spin-off de Paulo, O Apóstolo. O encontro foi repleto de emoção, expectativas e boas trocas, e se transformou em um momento de conexão. Além de marcar, oficialmente, o início das gravações. Ao site oficial, o diretor-geral Guga Sander e parte dos atores elencaram a importância de, juntos, lerem o roteiro que dá início à trama