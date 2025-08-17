Nathalia Florentino reflete antes de gravar O Senhor e a Serva: ‘Meu lugar favorito’
Protagonista da série compartilha registro dos bastidores da produção
Elisa em O Senhor e a Serva, Nathalia Florentino compartilhou com seus seguidores um clique direto do camarim da série. Prestes a começar a se maquiar para iniciar um dia de trabalho, a atriz posou na frente do espelho e escreveu:“Meu lugar favorito”.
Nos comentários, Barbara França, a Messalina da produção, disse: “Como pode tão linda?”
Leia também:
Já Gabriel Vivan, Efraim em A Vida de Jó, elogiou: “Linda. Te amo”.
Veja:
O Senhor e a Serva é um spin-off de Paulo, O Apóstolo escrito por Cristiane Cardoso.
Diretor-geral e parte do elenco destacam importância da leitura do primeiro episódio
Publicidade
1 / 8