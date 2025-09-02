O Senhor e a Serva: assista ao primeiro teaser da série
Spin-off de Paulo, O Apóstolo estreia em setembro no Univer Vídeo
O Senhor e a Serva estreia em setembro, com exclusividade no Univer Vídeo. E o primeiro teaser da produção foi publicado nas redes sociais pela autora da produção, Cristiane Cardoso.
Nas imagens, é possível ver a ambientação da Roma da época que conta a história do amor de Caius (Dudu Pelizzari) e Elisa (Nathalia Florentino), bem como alguns desafios que os protagonistas vão enfrentar.
Na publicação, a autora escreveu: “Do silêncio nasce um amor impossível. Da dor, uma história eterna. O primeiro teaser de O Senhor e a Serva revela apenas um fragmento da jornada que mudará tudo”.
O Senhor e a Serva é um spin-off de Paulo, O Apóstolo escrito por Cristiane Cardoso e com direção-geral de Guga Sander.
Elenco destaca a importância da leitura do primeiro episódio:
