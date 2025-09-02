O Senhor e a Serva: assista ao primeiro teaser da série Spin-off de Paulo, O Apóstolo estreia em setembro no Univer Vídeo Novidades|Do R7 02/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/09/2025 - 02h00 ) twitter

Dudu Pelizzari é o protagonista de O Senhor e a Serva Reprodução/Instagram

O Senhor e a Serva estreia em setembro, com exclusividade no Univer Vídeo. E o primeiro teaser da produção foi publicado nas redes sociais pela autora da produção, Cristiane Cardoso.

Nas imagens, é possível ver a ambientação da Roma da época que conta a história do amor de Caius (Dudu Pelizzari) e Elisa (Nathalia Florentino), bem como alguns desafios que os protagonistas vão enfrentar.

Na publicação, a autora escreveu: “Do silêncio nasce um amor impossível. Da dor, uma história eterna. O primeiro teaser de O Senhor e a Serva revela apenas um fragmento da jornada que mudará tudo”.

O Senhor e a Serva é um spin-off de Paulo, O Apóstolo escrito por Cristiane Cardoso e com direção-geral de Guga Sander.

Elenco destaca a importância da leitura do primeiro episódio:

share A Seriella Productions promoveu um coffee break para o elenco e equipe de O Senhor e a Serva, em seu Complexo de Dramaturgia, no Rio de Janeiro. De forma inédita, os presentes mergulharam na história com a leitura do primeiro episódio do spin-off de Paulo, O Apóstolo. O encontro foi repleto de emoção, expectativas e boas trocas, e se transformou em um momento de conexão. Além de marcar, oficialmente, o início das gravações. Ao site oficial, o diretor-geral Guga Sander e parte dos atores elencaram a importância de, juntos, lerem o roteiro que dá início à trama Divulgação/Seriella Productions