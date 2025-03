Bianka Fernandes (Abigail)

“Essa novela foi um presente para mim! Foi a primeira onde pude desenvolver uma personagem do começo ao fim e fazer ela crescer! Foi um presente mesmo! Eu comecei sendo a Abigail, irmã da Leila (A maravilhosa Juliana Didone), e terminei sendo a ABIGAIL mesmo! Com uma trama e um cenário próprios, graças ao público que amou a personagem e assim a história dela foi crescendo! Comecei fazendo ela com 19 anos e terminei com 80! Eu amo falar sobre esse trabalho! Uma novela onde o elenco e equipe eram tão unidos! Tão em sintonia! Tão alegres e fazendo uma obra com tanto amor! Tanto que eu ganhei uma família aqui no Rio de Janeiro e até hoje somos superamigos! Vocês sabem né! Por isso foi um SUCESSO! Eu amo que até hoje pessoas me param na rua por causa da Abigail!”.

Divulgação/RECORD