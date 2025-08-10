Logo R7.com
Nero (Enzo Ciolini) e Acte (Juliana Xavier) são históricos, e estão em Paulo, O Apóstolo

Blog de Paulo, O Apóstolo|Do R7

Nero e Acte vivem um amor errado Divulgação/Seriella Productions

Amores errados também doem bonito.

Paixões que queimam etapas deixam feridas que não fecham, infeccionam silêncios, isolam, e disfarçam de vida o que virou saudade do que poderia ter sido.

Nero (Enzo Ciolini) e Acte (Juliana Xavier) são históricos, e estão em Paulo, O Apóstolo.

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

