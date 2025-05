Bruna Trevisan (Sophia)

“Gravar em locações é sempre uma experiência muito interessante, pois ajuda a gente a se ambientar na história, ainda mais nesta locação, que era um dos cenários da cidade da minha personagem. Foi importante para me ajudar a entender as questões de vida e de sobrevivência que as pessoas enfrentavam na época. Uma experiência ótima para a minha construção. Me emocionei muito ao ver as locações. Tanto que quando entrei no rio pela primeira vez para gravar, eu chorei, muito marcante para mim”.

Arquivo Pessoal