Quando Chama o Coração |Do R7

‘Faltando apenas o pequeno Jack’, reage fã de Quando Chama o Coração a vídeo de bastidores Erin Krakow (Elizabeth Thatcher) e Kevin McGarry (Nathan Grant) agiraram as redes sociais ao lado da jovem Jaeda Lily Miller (Allie Grant)

Alto contraste

A+

A-

O trio chamou a atenção do público em postagem descontraída no set (Reprodução/Instagram)

Mais um registro dos bastidores da série Quando Chama o Coração está movimentando a web! Erin Krakow (Elizabeth Thatcher) encantou os fãs ao lado de outros integrantes do elenco da série.

No set de gravações do interior canadense, os moradores de Hope Valley encantam o público não só na frente das câmeras. Acompanhada de Kevin McGarry (Nathan Grant), e da jovem Jaeda Lily Miller (Allie Grant), a protagonista da trama agitou os seguidores e ainda gerou especulações.

Um vídeo em looping do trio levou os internautas à loucura, que logo os associaram os atores como uma família. A atriz mirim interpreta a sobrinha do policial e o romance entre o galã e a professora tem a torcida de boa parte do público.

Na legenda, a protagonista escreveu: “Ela deve ter terminado seu dever de casa”, se referindo a atriz mirim. Outra admitiu: “Vocês fazem meus desejos virarem realidade”. E teve, ainda, quem sentiu falta de um personagem importante: “Faltando apenas o pequeno Jack (filho de Elizabeth na trama)”.

Publicidade

Confira:

Fique ligado no site oficial de Quando Chama o Coração para ficar por dentro de todas as novidades.