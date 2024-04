Quando Chama o Coração |Do R7

Erin Krakow compartilha bastidores dos atores de Quando Chama o Coração Intérprete de Elizabeth Thatcher flagrou os colegas descansando entre as gravaçõe e registrou o momento descontraído

Alto contraste

A+

A-

O gala chama atenção do público nas gravações da nova temporada (Reprodução/Instagram)

Em mais uma espiadinha nos bastidores de Quando Chama o Coração, a protagonista Erin Krakow (Elizabeth Thatcher) mostrou alguns atores da série de uma forma inédita: na hora do descanso.

Em um momento de relaxamento, Chris McNally (Lucas Bouchard), Kevin McGarry (Nathan Grant) e Jack Wagner (Bill Avery) foram flagrados pela intérprete da professora canadense, que não poupou os colegas de um clique descontraído.

Na legenda da publicação, a atriz, com bom humor, alertou: “Cuidado: homens no trabalho”.

Os fãs da série se divertiram com a brincadeira. “Muito talento e beleza”, afirmou uma internauta sobre os galãs. Outra agradeceu à Erin pelos registros: “Obrigado por compartilhar”. Teve, ainda, quem fez uma revelação para Lucas: “Meu preferido”.

Publicidade

Além dos anônimos, celebridades do elenco da série também interagiram. Kayla Wallace (Fiona Miller) e Pascale Hutton (Rosematy Coulter) não poderiam ficar de fora dessa. Pascale aproveitou para deixar uma questão no ar: “Um parece estar trabalhando mais do que os outros”.

Confira a postagem:

Fique ligado no site oficial de Quando Chama o Coração para ficar por dentro de todas as novidades.