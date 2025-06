Aaron encara traumas do passado e o desafio de recomeçar em Quilos Mortais desta sexta (13) Em episódio emocionante, ele enfrenta o luto, a culpa e o vício em comida para reencontrar esperança e reconstruir seus sonhos Quilos Mortais|R7 12/06/2025 - 16h40 (Atualizado em 12/06/2025 - 16h40 ) twitter

Nesta sexta (13), Quilos Morais mostrará a luta de Aaron para passar pelas etapas de um recomeço DIVULGAÇÃO/ RECORD

No episódio de Quilos Mortais desta sexta (13), o público acompanha a luta dramática de Aaron contra a obesidade extrema. Após enfrentar uma infância difícil, ver a mãe morrer por problemas de sobrepeso e ainda carregar a culpa de ser dependente do pai de 75 anos, ele não consegue se livrar do vício da comida. Como resultado, chegou aos 326 quilos, fazendo com que seu corpo esteja numa espécie de ponto de ruptura.

Antes que seja tarde, Aaron decide procurar ajuda. Ele começou o processo de emagrecimento decepcionando, mas depois conseguiu reagir e obteve a redução necessária para passar pela cirurgia bariátrica. Além disso, manteve firme e terapia e está realizando pequenas conquistas diariamente.

Como será que Dr. Now vai avaliar o progresso de Aaron? O paciente resolveu voltar a estudar, pretende cursar uma faculdade e tem aproveitado cada oportunidade nova. Não perca o desfecho dessa história que promete ser uma das mais emocionantes da temporada.

Sob comando de Celso Zucatelli, Quilos Mortais vai ao ar toda sexta-feira, a partir das 23h, na tela da RECORD.