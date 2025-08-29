Em Quilos Mortais, Joyce chega aos 344 quilos e luta contra o tempo para salvar a própria vida Paciente enfrenta isolamento, problemas emocionais e risco iminente de morte no episódio inédito desta sexta-feira (29) Quilos Mortais|Do R7 29/08/2025 - 16h53 (Atualizado em 29/08/2025 - 16h53 ) twitter

Joyce, de 44 anos e com apenas 1,50m de altura, atingiu o peso de 344 quilos e não sai de casa há seis anos Divulgação/RECORD

Nesta sexta-feira (29), a partir das 22h45, Quilos Mortais apresenta uma das histórias mais dramáticas da temporada. Joyce, de 44 anos e com apenas 1,50m de altura, atingiu o peso de 344 quilos e não sai de casa há seis anos.

Incapaz de se locomover sozinha, ela precisa de ajuda até mesmo para sair da cama, e contratou uma amiga como cuidadora para lidar com sua rotina exaustiva de higiene e alimentação.

Ela carrega um histórico de abandono familiar. Incentivada pela avó a comer cada vez mais e sentindo-se rejeitada pela mãe, Joyce mergulhou em um ciclo de compulsão alimentar que a levou ao limite.

Após uma internação, ela conseguiu perder mais de 90 quilos, mas o peso voltou a subir. Agora, a psicoterapia é a última cartada para tentar salvar sua vida. Será que ela vai conseguir seguir o tratamento e mudar sua trajetória?

Quilos Mortais é apresentado por Celso Zucatelli, com direção-geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.