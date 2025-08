Quilos Mortais acompanha o drama de Lindsey, que luta para conseguir sua segunda bariátrica Programa desta sexta (1º) mostra como mulher chegou aos 294 quilos após uma vida marcada por abandono, relacionamentos abusivos e compulsão alimentar Quilos Mortais|Do R7 01/08/2025 - 12h07 (Atualizado em 01/08/2025 - 12h07 ) twitter

Lindsey luta contra a compulsão alimentar e os traumas do passado para recuperar a saúde Divulgação/RECORD

No episódio desta sexta-feira (1°) de Quilos Mortais, o público acompanha a emocionante trajetória de Lindsey, de 39 anos, que chegou a pesar 294 quilos após uma vida marcada por abandono, relacionamentos abusivos e compulsão alimentar. Desde os cinco anos, o sobrepeso fez parte da sua história, agravado por eventos traumáticos ao longo da vida.

Mesmo após perder 90 quilos com uma cirurgia bariátrica, Lindsey voltou a engordar e agora vive um novo drama: a necessidade de uma segunda operação, mais complexa e arriscada. Ao lado do marido Paul, que enfrenta o vício em álcool, ela decide lutar pela própria vida.

O episódio mostra os altos e baixos de um ano de luta contra a obesidade extrema, desde o esforço para se adequar ao tratamento até os momentos de tensão na mesa de cirurgia. As aderências deixadas pela bariátrica anterior colocam o procedimento em risco e transformam a operação em uma das mais difíceis da carreira do Dr. Now.

Será que Lindsey vai conseguir superar os próprios limites e conquistar a tão sonhada chance de recomeçar?

Não fique de fora! Quilos Mortais chega na tela da RECORD nesta sexta (1°), a partir das 22h45. O programa é apresentado por Celso Zucatelli, com direção-geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.