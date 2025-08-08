Quilos Mortais acompanha o drama de uma psicóloga com problemas emocionais nesta sexta (8) Com 276 quilos, Bethany busca superar os traumas do passado e recuperar a saúde Quilos Mortais|Do R7 08/08/2025 - 11h18 (Atualizado em 08/08/2025 - 11h18 ) twitter

Bethany entra na luta por sua saúde física e mental Divulgação/RECORD

No episódio inédito de Quilos Mortais, que vai ao ar nesta sexta-feira (8), às 22h45, o público acompanha a emocionante e desafiadora trajetória de Bethany, uma mulher que, mesmo sendo psicóloga, enfrenta enormes dificuldades para lidar com suas emoções e com os 276 quilos que acumulou ao longo dos anos.

Bethany vive com o marido e as duas filhas: Zowie, de 10 anos, e Isabella, de 18, que assumiu grandes responsabilidades em casa devido às limitações físicas da mãe. Rejeição na infância, um relacionamento abusivo na juventude e episódios intensos de pânico contribuíram para que ela se isolasse até da própria família.

Apesar de desejar a cirurgia bariátrica, Bethany acredita, de forma ilusória, que o procedimento será uma solução mágica, e não dá a devida importância ao processo terapêutico. Uma ironia do destino: ela mesma, uma profissional da saúde mental, duvida dos efeitos da terapia. A jornada exige que ela supere não só os desafios físicos, mas também a resistência psicológica que a impede de avançar.

Será que Bethany vai conseguir realizar a cirurgia e encarar de frente o tratamento emocional necessário para mudar sua vida?

Não fique de fora! Quilos Mortais chega na tela da RECORD nesta sexta (8), a partir das 22h45. O programa é apresentado por Celso Zucatelli, com direção-geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.