Quilos Mortais acompanha o drama de uma psicóloga com problemas emocionais nesta sexta (8)
Com 276 quilos, Bethany busca superar os traumas do passado e recuperar a saúde
No episódio inédito de Quilos Mortais, que vai ao ar nesta sexta-feira (8), às 22h45, o público acompanha a emocionante e desafiadora trajetória de Bethany, uma mulher que, mesmo sendo psicóloga, enfrenta enormes dificuldades para lidar com suas emoções e com os 276 quilos que acumulou ao longo dos anos.
Bethany vive com o marido e as duas filhas: Zowie, de 10 anos, e Isabella, de 18, que assumiu grandes responsabilidades em casa devido às limitações físicas da mãe. Rejeição na infância, um relacionamento abusivo na juventude e episódios intensos de pânico contribuíram para que ela se isolasse até da própria família.
Apesar de desejar a cirurgia bariátrica, Bethany acredita, de forma ilusória, que o procedimento será uma solução mágica, e não dá a devida importância ao processo terapêutico. Uma ironia do destino: ela mesma, uma profissional da saúde mental, duvida dos efeitos da terapia. A jornada exige que ela supere não só os desafios físicos, mas também a resistência psicológica que a impede de avançar.
Será que Bethany vai conseguir realizar a cirurgia e encarar de frente o tratamento emocional necessário para mudar sua vida?
Não fique de fora! Quilos Mortais chega na tela da RECORD nesta sexta (8), a partir das 22h45. O programa é apresentado por Celso Zucatelli, com direção-geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.