Quilos Mortais conta a história de Julius, que tenta superar os traumas da infância e vencer a compulsão por comida O homem de 32 anos pesa 404 quilos, sofre com linfedema e lida com problemas do passado; saiba mais sobre o episódio desta sexta (15) Quilos Mortais|Do R7 15/08/2025 - 11h43 (Atualizado em 15/08/2025 - 11h43 )

J.T. recebe ultimato de Dr. Now no programa dessa sexta (15) Divulgação/RECORD

Nesta sexta-feira (15), a partir das 22h45, Quilos Mortais apresenta a história de Julius, mais conhecido como J.T. Com apenas 32 anos, a única coisa em que consegue pensar e que garante alguma satisfação na vida é comer.

A infância foi traumática, marcada pelo abandono dos pais, que eram viciados em drogas. A partir daí, o sobrepeso começou numa escalada sem volta. Aos 22 anos, ele começou a sofrer de um de seus maiores problemas: o linfedema. A compulsão pela comida fez com que ele chegasse aos impressionantes 404 quilos. O linfedema cresceu tanto que os médicos afirmaram que ele não passaria dos 30 anos. Hoje, com 32, ele sabe que seu corpo está prestes a colapsar e, desesperado, resolve procurar ajuda para mudar de vida.

Mas o processo não tem sido fácil. J.T. não tem correspondido direito ao tratamento. Durante a reabilitação, ele não segue à risca os cuidados e chega a faltar nas sessões de fisioterapia. Prestes a abandonar tudo, ele recebe um ultimato do renomado Dr. Now. Será que ele vai conseguir reverter a situação a tempo?

Não fique de fora! Quilos Mortais chega na tela da RECORD nesta sexta (15), a partir das 22h45. O programa é apresentado por Celso Zucatelli, com direção-geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.